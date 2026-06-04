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2026-STS Öğretmenlik sınav giriş belgeleri erişime açıldı

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ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Diploma Denkliği Seviye Tespit Sınavı (STS) için adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Sınav 13 Haziran'da uygulanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, 2026 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2026- Sts Öğretmenlik) girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 13 Haziran'da uygulanacak 2026-STS Öğretmenlik sınavına başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini, "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

2026-STS Öğretmenlik sınavı için adaylar, sınav günü saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Kaynak: AA / Şeyma Güven
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