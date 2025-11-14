2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2026 ÖSYM sınav takviminin belli olduğunu duyurdu.

ÖSYM Başkanı Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 2026 ÖSYM sınav takviminin belli olduğunu belirterek, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20- 21 Haziran'da, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz'da, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 1 Mart'ta gerçekleştirilecek. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül'de, KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül'de, KPSS Ortaöğretim 25 Ekim'de, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) 12 Temmuz'da uygulanacak. 2026 sınav takvimine ÖSYM kurumsal web sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. Sınav uygulamalarına katılacak tüm adaylarımıza başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.