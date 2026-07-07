Dünya sahnelerinin ünlü isimleri, 2026'nın ilk yarısında Türkiye'de müzikseverlerle buluştu

Türkiye, 2026 yılının ilk 6 ayında, hip hop, rock, elektronik ve pop müziğin önde gelen isimlerini ağırladı.

İstanbul başta olmak üzere çeşitli şehirlerde düzenlenen konser ve festivallerde sahne alan dünyaca ünlü isimler, Türkiye'nin kültür sanat turizmini de canlı tutuyor.

Alice Cooper, Megadeth, Scorpions, Pet Shop Boys, Kanye West ve Patti Smith gibi dünya yıldızları, yılın ilk yarısında Türkiye'de sanatseverlerle buluştu.

Modern hip hop kültürünü yeniden tanımlayan Kanye West, 30 Mayıs'ta İstanbul'da konser verdi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenen konsere 100 binin üzerinde müziksever katıldı.

Söz yazarı ve besteci Andrea Bocelli, 30 Mayıs'ta İstanbul'da konser verdi. İtalyan tenor Bocelli, "Romanza" albümünün 30. yılına özel hazırlanan dünya turnesi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.

Rock ve metal sahnesinin önemli isimlerinden Alice Cooper 13 Haziran'da İstanbul Life Park'ta performans sergiledi. Tiyatral sahne şovuna yer verilen etkinlikte, sanatçı unutulmaz şarkılarından oluşan bir repertuvarı yorumladı.

Metal sahnesinin kült gruplarından Megadeth, "Crush the World" turnesi çerçevesinde 23 Haziran'da İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta sahneye çıktı.

"Wicked Game" başta olmak üzere birçok klasik parçayla tanınan, rock'n roll'un önemli figürlerinden Chris Isaak, 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda performans sergiledi.

Dünyaca ünlü tenor Alessandro Safina ile DJ ve prodüktör Burak Yeter, 5 Haziran'da İstanbul'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, 6 Haziran'da Ankara'da ATO Congresium'da aynı sahneyi paylaştı. "La Casa de Papel" dizisinin ikonik şarkısı "My Life is Going On" ile tanınan Cecilia Krull ile "America's Got Talent" yarışmasının ilk 5 iyi şarkıcısından biri seçilen Cristina Ramos konserde konuk sanatçı olarak yer aldı.

Blind Fest kapsamında Neil Tennant ve Chris Lowe'dan oluşan Pet Shop Boys, "Dreamworld-The Greatest Hits Live" turnesi kapsamında 24 Haziran'da Life Park'ta sahne aldı. "West End Girls" ve "It's a Sin" gibi dünyaca ünlü hitleriyle tanınan İngiliz ikili, sevilen şarkılarından oluşan bir seçkiyi yorumladı.

Punk şiir ve rock sahnesinin ikonik figürü Patti Smith, İstanbul Bonus Parkorman'da sahne aldı. 79 yaşındaki ABD'li şair, şarkı sözü yazarı ve yorumcu Smith, 17 Mayıs'ta gerçekleşen konserde sevilen eserlerini seslendirdi.

Alternatif rock sahnesinin kült gruplarından The Neighbourhood, 26-27 Nisan'da İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta konser verdi. "Sweater Weather" başta olmak üzere global hitleriyle tanınan grup, dünya turnesi kapsamında ilk kez Türkiye'de sahne aldı.

Alman rock grubu Scorpions, kuruluşunun 60. yıl dönümünü kutladığı dünya turnesi dolayısıyla İstanbul'da konser verdi. Grup 24 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda performans sergiledi.

Dünya sahne sanatlarının prestijli topluluklarından Cirque du Soleil, 21-24 Mayıs'ta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda "OVO" başlıklı gösterisini sahneledi. Topluluk, 4 günde gerçekleştirdiği 8 gösteride 40 bin izleyiciye ulaştı.