Malatya'da yeni yılın ilk bebeği 'Muhammed Ali'

MALATYA'da 2026 yılının ilk bebeği saat 00.08'de dünyaya gelen Semra ve Ali Çoban çiftinin oğlu Muhammed Ali oldu.

Malatya'da yeni yılın ilk bebeği, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi. Semra ve Ali Çoban çifti, saat 00.08'de 3 kilo 570 gram olarak dünyaya gelen oğullarına 'Muhammed Ali' ismini verdi. Bebeklerini sağlıklı şekilde kucaklarına aldıkları için mutlu olduklarını belirten anne Semra Çoban, "4 kızım var. Oğlumu kucağıma almak yılın en güzel mucizesi oldu bize. Kızlarım erkek kardeş çok istiyorlardı, Rabbim nasip etti. Adını Muhammed Ali koyduk. Bebeğimizin yeni yılın ilk dakikalarında doğması hediye oldu bizim için. İkimizin de sağlığı çok iyi" dedi.

Baba Ali Çoban ise, 10 gün önce annesini kaybettiğini ve dünyaya gelen çocuğunun kendisine moral olduğunu ifade ederek, "Evlat evlattır. Kızı erkeği yoktur. 10 gün önce annemi kaybettim. Buda bana bir destek ve güzellik oldu. 4 çocuğum vardı. 5'incisi de erkek oldu ve mutluyuz. Yeni yıl herkese sağlık ve mutluluk getirsin "şeklinde konuştu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Fatih Yiğit ise 2026'nın ilk bebeğinin doğumu gerçekleştirdiğini belirterek," 2026 yılının ilk bebeğini dünyaya getirdik. Anne ve bebek şu an gayet sağlıklıdır. Bebeğimiz 3 bin 570 gram olarak dünyaya geldi. Kendilerine yeni yıl vesilesi ile sağlıklı güzel ömürler diliyoruz" diye konuştu.