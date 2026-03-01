MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı temel soru kitapçığı erişime açıldı
ÖSYM, 2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın temel soru kitapçığını ve cevap anahtarını internet sitesinde yayımladı. Adaylar, bu belgelere 10 gün süreyle erişim sağlayabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2026-MSÜ) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı yayımlandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.
Adaylar, sınav sorularının tamamına, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.
