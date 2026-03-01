Haberler

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sona erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 645 bin 406 adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Sınav, 81 ilde ve 133 merkezde yapıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2026 Milli Savunma Üniversitesi (2026-MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sona erdi.

Sınav, 81 il, 133 sınav merkezinde, 1467 bina ve 28 bin 879 salonda yapıldı. Adaylar saat 10.15'te başlayan sınav için saat 10.00'dan itibaren sınav binalarına alınmadı.

340 bin 514 kadın, 304 bin 892 erkek aday olmak üzere toplam 645 bin 406 adayın başvurduğu 2026-MSÜ'de, adaylara ortaöğretim düzeyinde Türkçe (40 soru), Sosyal Bilimler (20 soru), Temel Matematik (40 soru) ve Fen Bilimleri (20 soru) testlerinden oluşan 120 soru soruldu.

Sınavda, 84 bin 996 kişi görev aldı, sınav güvenliği için 7 bin 803 emniyet görevlisi hazır bulundu.

Sınav saat 13.00'te sona erdi.

Sınava girecek adayların Harp Okulları ikinci seçim aşamalarına katılabilmeleri için, 2026 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne ve 2026-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) girmeleri gerekiyor.

2026-MSÜ'ye girecek adayların Astsubay Meslek Yüksekokulları ikinci seçim aşamalarına katılabilmeleri için, 2026 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmeleri gerekecek.

Sonuçları 26 Mart'ta açıklanacak sınav yapıldığı yıl için geçerli olacak.

2026-MSÜ sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş gibi işlemlerde kullanılmayacak.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı

İran'da yeni dönem! Öldürülen Hamaney'in yerine geçen isim belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
Trump'tan İran'ın 'tarihi operasyon' tehdidine ilk yanıt

İran'ın tarihi restine Trump'tan olay yanıt
İran'da Hamaney'in ölümü sonrası İmam Rıza Türbesi'ne 'siyah sancak' çekildi

İran'dan tüm dünyaya mesaj! Siyah sancak göndere çekildi
İsrail'in 30 bombayla vurduğu Hamaney'in konutunun önceki ve sonraki hali görüntülendi

30 bombayla vurulan Hamaney'in konutunun önceki ve sonraki hali
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
Bu videodaki herkes öldü

Bu videodaki herkes öldü
İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları

İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları