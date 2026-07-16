2026-AGS ve 2026-ÖABT sınav giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için sınav giriş belgeleri, adayların erişimine açıldı. Belgeler, T.C. kimlik numarası ve şifre ile ais.osym.gov.tr adresinden alınabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2026-MEB-AGS), 2026 Akademi Giriş Sınavı (2026-AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2026-ÖABT) oturumlarına başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 26 Temmuz'da uygulanacak 2026-AGS ve 2026- Öabt'ye başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini, "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
2026-AGS için adaylar sınav günü saat 10.00'dan, 2026- Öabt için 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.