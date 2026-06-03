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Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı 26 Temmuz'a ertelendi

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ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı'nın NATO zirvesi sebebiyle 12 Temmuz'dan 26 Temmuz'a ertelendiğini duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB AGS) kapsamındaki Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla 26 Temmuz'da yapılacağını bildirdi.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"12 Temmuz'da yapılması planlanan 2026-MEB AGS'nin AGS ve ÖABT oturumları Ankara'da icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sebebiyle 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecektir. Adaylarımızın bilgisine sunar, başarılar dilerim."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
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