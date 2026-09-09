2026 Küresel Endüstriyel İnternet Konferansı, Çin'in Shenyang kentinde başladı
SHENYANG, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da 2026 Küresel Endüstriyel İnternet Konferansı'nda robotların sergilediği performans, 9 Eylül 2026. Konferans, çarşamba günü Çin'in Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da başladı.
SHENYANG, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da 2026 Küresel Endüstriyel İnternet Konferansı'nda robotların sergilediği performans, 9 Eylül 2026.
Konferans, çarşamba günü Çin'in Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da başladı. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua