Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM, 31 Ocak'ta gerçekleştirilecek 2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı için adayların giriş belgelerini erişime sundu. Adaylar, sınav yeri bilgilerini öğrenmek için gerekli belgeleri internet üzerinden temin edebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın (e-TEP/1) giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 31 Ocak'ta yapılacak e-TEP/1'e başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonların belirlenmesi işlemi tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel