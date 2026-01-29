Haberler

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÖSYM, 31 Ocak'ta gerçekleştirilecek 2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı için adayların giriş belgelerini erişime sundu. Adaylar, sınav yeri bilgilerini öğrenmek için gerekli belgeleri internet üzerinden temin edebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın (e-TEP/1) giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 31 Ocak'ta yapılacak e-TEP/1'e başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonların belirlenmesi işlemi tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Bülent Ersoy'un 'Harcayacak yer arıyorum' dediği devasa serveti

İşte "Harcayacak yer arıyorum" dediği devasa serveti
'Öğretmeni küçük yaştaki öğrencisini dudağından öptü' iddiası bambaşka çıktı

"Öğretmeni öğrencisini dudağından öptü" iddiası bambaşka çıktı
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak

Günler sonra resmen başlıyor! Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Mersin'de lüks galeri gibi taksi durağı

Lüks galeri gibi taksi durağı! İli duyan şaşırıyor
İşte Bülent Ersoy'un 'Harcayacak yer arıyorum' dediği devasa serveti

İşte "Harcayacak yer arıyorum" dediği devasa serveti
112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek

112 yıllık koca çınarın 6 puanı silinecek
Tepki yağıyor! Manchester City–Galatasaray maçında yasadışı bahis reklamı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece maçı açan herkes aynı şeyi gördü