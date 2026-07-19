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Albüm: Çin'in Shanghai Kentinde Düzenlenen Yapay Zeka Konferansına Robotlar Damga Vurdu

Albüm: Çin'in Shanghai Kentinde Düzenlenen Yapay Zeka Konferansına Robotlar Damga Vurdu
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2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı, Çin'in Shanghai kentinde başladı. Etkinlikte insansı robotlar, yapay zeka destekli kültür ve eğlence deneyimleri ile son teknoloji ürünler sergileniyor. Çin'in yıllık insansı robot üretim hacminin 2026'da 100.000 adedi aşması bekleniyor.

SHANGHAİ, 19 Temmuz (Xinhua) -- 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı, cuma günü Çin'in doğusundaki Shanghai'da başladı. Pazartesi günü sona erecek etkinlik akıllı cihazlara, yapay zeka destekli kültür ve eğlence deneyimlerine ve son teknoloji yapay zeka ürünlerine ev sahipliği yapıyor.

İnsansı robotlar ve yapay zeka destekli robotik ellerin öne çıktığı etkinlikte, endüstriyel üretim ve günlük yaşam senaryolarına uyarlanabilen çok sayıda akıllı robot sergileniyor.

Ülkenin yıllık insansı robot üretim hacminin 2026'da 100.000 adedi aşması öngörülüyor.

Kaynak: Xinhua
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