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Dikey Geçiş Sınavı'nın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

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ÖSYM, 2026 Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'unu erişime açtı. Adaylar, soruların tamamına 10 gün süreyle T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle erişebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ) 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için bugün düzenlenen 2026 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2026-DGS) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

Ösym'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınavın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Adaylar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntülenme süreci 29 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız
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