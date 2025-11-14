2025 Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Sonuçları Açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 19 Ekim'de yapılan 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2025-TR-YÖS/2) sonuçlarını duyurdu. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik/Y.U./TR-YÖS kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel