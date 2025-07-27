2025 YÖKDİL Sınavında Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayınlandı

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ÖSYM, 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarının %10'unu erişime açtı. Adaylar, 10 gün boyunca sorulara ulaşabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ) 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarının yüzde 10'u, internet sitesinde erişime açıldı.

Ösym'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün boyunca erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 6 Ağustos Çarşamba günü saat 23.59'da sona erecek.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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