2025 YÖKDİL Sınavında Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayınlandı
ÖSYM, 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarının %10'unu erişime açtı. Adaylar, 10 gün boyunca sorulara ulaşabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ) 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarının yüzde 10'u, internet sitesinde erişime açıldı.
Ösym'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün boyunca erişebilecek.
Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 6 Ağustos Çarşamba günü saat 23.59'da sona erecek.
Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel