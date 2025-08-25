2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu

Güncelleme:
2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. ÖSYM Başkanı Ali Ersoy, 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının "ykssonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandığını duyurdu.

2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) yerleştirme sonuçları "ykssonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandı.

Ösym Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Kıymetli adaylarımız, 2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçları ÖSYM'nin 'ykssonuc.osym.gov.tr' adresinden öğrenebilirsiniz. Sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, her birinize ayrı ayrı üstün başarılar temenni ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversitelerin kurumsal sayfaları üzerinden yapılacak olan açıklama ve yönlendirmeleri takip etmeniz faydalı olacaktır." açıklamasında bulundu.

İŞTE TERCİHLERİ ÖĞRENME EKRANI

