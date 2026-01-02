Anadolu Adliyesi'nin 2025 yılı bilançosu: 278 bin 284 soruşturma ve ihbar dosyası intikal etti

Esra GÜNTEPE / -Anadolu Adalet Sarayı'nda, geride bıraktığımız 2025 yılı içerisinde yürütülen soruşturmaların verileri açıklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na toplam 278 bin 284 soruşturma ve ihbar dosyasının intikal ettiği öğrenildi.

