Anadolu Adliyesi'nin 2025 yılı bilançosu: 278 bin 284 soruşturma ve ihbar dosyası intikal etti

Güncelleme:
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılı içerisinde gelen toplam 278 bin 284 soruşturma ve ihbar dosyasının detaylarını açıkladı.

Esra GÜNTEPE / -Anadolu Adalet Sarayı'nda, geride bıraktığımız 2025 yılı içerisinde yürütülen soruşturmaların verileri açıklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na toplam 278 bin 284 soruşturma ve ihbar dosyasının intikal ettiği öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 2025 yılı içerisinde yürütülen soruşturmaların bilançosu açıklandı. 1 Ocak ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında toplamda 278 bin 284 dosya intikal ederken bunlardan 257 bin 020'sini soruşturma dosyası, 21 bin 264'ünün ise ihbar üzerine açılan dosyalar olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
