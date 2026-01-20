Haberler

Edirne'de AK Parti ve CHP il başkanları AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. İki siyasi lider, çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İba ile Balkanlı, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin geçen yıl Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan olaylara ilişkin toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre"de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesini seçen İba, "Haber" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" adlı fotoğrafına oy verdi.

"Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Mustafa Kılıç'ın "Sürü" fotoğraflarını seçen İba, "Günlük Hayat" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" adlı karesini tercih etti.

Balkanlı da "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre"de Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz", "Haber"de Burak Akbulut'un "Alaz atlı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

"Spor" kategorisinde Gerald Anderson'un "Yumruklar konuşuyor" adlı karesini seçen Balkanlı, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Harun Özalp'in "Hareket zamanı", "Günlük Hayat"ta ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" adlı karesini oyladı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
