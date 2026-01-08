Haberler

Gülnar Orman İşletme Müdürü Serdar Karaca AA'nın "Yılın Kareleri"ni oyladı

Gülnar Orman İşletme Müdürü Serdar Karaca, 2025 yılına damga vuracak olayları içeren 'Yılın Kareleri' fotoğraf yarışmasına katıldı ve çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları oyladı. Oylama, Anadolu Ajansı tarafından düzenleniyor ve 31 Ocak'a kadar devam edecek.

Gülnar Orman İşletme Müdürü Serdar Karaca, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karaca, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafını oylayan Karaca, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği", "Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz atlı", "Spor" kategorisinde ise Bünyamin Çelik'in "Statların dili" karelerini seçti.

Karaca, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük hayat" kategorisinde de İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğraflarına oy verdi.

"Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

