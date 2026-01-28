İstanbul Jandarma Komutanı Korgeneral Topcu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Topcu, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" ile Mehmet Futsi'nin "Tatbikattan" fotoğraflarını seçen Topcu, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kare" ve Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" adlı karelerine oy verdi.

"Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen", Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğraflarını oylayan Topcu, "Gazze Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre"de ise Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" adlı karelerini tercih etti.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.