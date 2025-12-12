"2025 Yılının Kelimesi/Kavramı"nı belirlemek için 14 Aralık'a kadar öneri gönderilebilecek.

Türk Dil Kurumundan (TDK) yapılan açıklamada, 2025 Yılının Kelimesi/Kavramı için öneri gönderiminin son başvuru gününün 14 Aralık olduğu belirtildi.

Açıklamada, öneride bulunmak isteyenlerin Türk Dil Kurumunun internet sitesindeki bağlantı üzerinden ilgili forma 14 Aralık 2025 saat 00.00'a kadar ulaşabileceği bildirildi.