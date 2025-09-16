2025-YDUS 1. Dönem Ek Yerleştirme Tercih İşlemleri Başladı
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS 1. dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri başladı ve 22 Eylül'e kadar sürecek. Adaylar elektronik ortamda tercihlerini yapabilecek.
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS 1. dönem) ek yerleştirme için tercih işlemleri başladı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-YDUS 1. dönemle ilgili ek yerleştirme tercih işlemleri 22 Eylül'e kadar sürecek.
Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden elektronik ortamda yapabilecek.
Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel