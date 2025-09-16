Haberler

2025-YDUS 1. Dönem Ek Yerleştirme Tercih İşlemleri Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS 1. dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri başladı ve 22 Eylül'e kadar sürecek. Adaylar elektronik ortamda tercihlerini yapabilecek.

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS 1. dönem) ek yerleştirme için tercih işlemleri başladı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-YDUS 1. dönemle ilgili ek yerleştirme tercih işlemleri 22 Eylül'e kadar sürecek.

Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden elektronik ortamda yapabilecek.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
Hande Erçel'den ayrılık sonrası banyo pozu: Karın kasları dikkat çekti

Hande Erçel'den ayrılık sonrası banyo pozu: Karın kasları dikkat çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocasının sevgilisi zannedip öldüresiye darp etmişti! Arabanın kapısı silah sayıldı

Aldatıldığını zannedip öldüresiye dövmüştü! İddianamede çarpıcı detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.