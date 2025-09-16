2025-YDUS 1. Dönem Ek Yerleştirme Tercih İşlemleri Başladı

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS 1. dönem) ek yerleştirme için tercih işlemleri başladı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-YDUS 1. dönemle ilgili ek yerleştirme tercih işlemleri 22 Eylül'e kadar sürecek.

Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden elektronik ortamda yapabilecek.