2025-TUS ve 2025-STS Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÖSYM, 2025-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ve 2025-Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) için giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, sınav yer bilgilerini öğrenmek için ÖSYM'nin internet sitesine giriş yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ) 17 Ağustos'ta yapılacak 2025-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile 2025-Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025- Sts Tıp Doktorluğu 2. Dönem) giriş belgeleri erişime açıldı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerine ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
Ünlü iş adamı Halit Yukay 3 gündür kayıp! Yatın parçalanmasıyla ilgili korkunç iddia

Ünlü iş adamı 3 gündür kayıp! Parçalanan yatla ilgili korkunç iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seda Bakan'dan Halit Yukay için duygusal paylaşım

36 saattir haber alınamıyor! Seda Bakan'dan 'mucize' paylaşımı geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.