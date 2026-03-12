TGC'den DHA'ya ödül

TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen 2025 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'nin kazananları açıklandı. Demirören Haber Ajansı Şanlıurfa muhabiri Ali Leylak, televizyon haberi dalında ödüle layık görüldü.

Türkiye'nin en yaygın meslek örgütlerinden biri olan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 1959 yılından bu yana düzenlediği Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'nde bu yıl 48 ödül ve övgü ile 2 özel ödül verildi. Demirören Haber Ajansı Şanlıurfa muhabiri Ali Leylak, 16 Kasım 2025 tarihinde www.dha.com.tr'de yayımlanan 'Şanlıurfa'da hava kompresörüyle işkence iddiası: 15 yaşındaki çırak ağır yaralandı' başlıklı haberiyle televizyon haberi dalında ödüle layık görüldü.

Ali Leylak, 2012 yılında da 'Suriye'den Akçakale'ye Top Mermisi düştü' başlıklı haberiyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden ödül almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı