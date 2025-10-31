2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) Başvuruları Başladı
ÖSYM, 2025-YDUS 2. Dönem başvurularının 10 Kasım'a kadar alınacağını duyurdu. Sınav 15 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS 2. Dönem) başvuruları başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin ( Ösym ) internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar, 10 Kasım'a kadar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
15 Aralık'ta düzenlenecek sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet adresinden ulaşılabilecek.
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel