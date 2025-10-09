2025 Nobel Edebiyat Ödülü Laszlo Krasznahorkai'ya Verildi

2025 Nobel Edebiyat Ödülü, "etkili ve vizyoner" eserlerinden dolayı 71 yaşındaki Macar yazar ve senarist Laszlo Krasznahorkai'ya verildi.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi açıklandı.

Açıklamaya göre, Laszlo Krasznahorkai, "sanatın gücünü yeniden teyit eden etkili ve vizyoner" eserleri nedeniyle ödülün sahibi oldu.

2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nü "şiirsel düzyazısı" nedeniyle Güney Koreli roman yazarı Han Kang kazanmıştı.

Krasznahorkai kimdir?

Macaristan'ın Romanya sınırına yakın Gyula kasabasında 1954'te doğan Krasznahorkai, ilk eserlerinde ülkesinin kırsal kesiminden ilham aldı.

Ülkesindeki bir kasabayı anlatan ve 1985'te yayımlanan "Satantango" (Şeytan Tangosu) adlı ilk romanı, 1994'te senaryosunu kendi yazdığı bir filme uyarlandı.

Krasznahorkai, 1999'da yayımlanan üçüncü romanı "Haboru es haboru" (Savaş ve Savaş) itibarıyla Macaristan dışındaki ülkeleri de eserlerinde konu edinmeye başladı.

Roman yazarlığının yanında senaristlik de yapan Krasznahorkai, "Karhozat ", "Torino Atı", "Karanlık Armoniler" gibi filmlerin senaristliğine imzasını attı.

Krasznahorkai, bazı eleştirmenler tarafından "kıyametin ustası" olarak nitelendiriliyor.

"Direnişin Melankolisi", "Savaş ve Savaş", "Şeytan Tangosu" ve "Seiobo Orada, Aşağıdaydı" kitapları Türkçe'ye de çevrildi.

Nobel Ödülleri hakkında

İsveçli Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine ölümünden sonra 9 Haziran 1900'de kurulan Nobel Vakfının insanlığa hizmette bulunanlara verdiği ödüller, dünyada en saygın ödüller olarak kabul ediliyor.

Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere 5 dalda en başarılı kabul edilen kişiler veya kuruluşlara veriliyor.

Bunlara ek olarak, Nobel Ekonomi Ödülü, 1968'de İsveç Merkez Bankasının Alfred Nobel'in anısına ekonomi dalında da ödül verilmesini kararlaştırmasıyla, ilk kez 1969'da verildi.

Nobel Ödülleri, her yıl Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenen törenle sahiplerine teslim ediliyor.

Öte yandan ödüllerin 1901'deki başlangıcından bu yana verilmediği birkaç yıl oldu. Toplamda 49 defa yapılan ödül iptallerinin çoğu, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında gerçekleşti.

Ödül törenleri, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de de yapılamamıştı.