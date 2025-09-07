2025 Küresel Güney Medya ve Düşünce Kuruluşu Forumu Kunming'de Başladı
Kunming'de düzenlenen forumda 110 ülkeden yaklaşık 500 katılımcı bir araya gelerek küresel güneyin güçlendirilmesi ve değişimlere yön verme üzerine fikir alışverişinde bulunuyor.
KUNMİNG, 7 Eylül (Xinhua) -- 2025 Küresel Güney Medya ve Düşünce Kuruluşu Forumu kapsamında 110 ülkeden ve çeşitli uluslararası ve bölgesel kuruluşlardan yaklaşık 500 gazeteci, akademisyen, hükümet yetkilisi ve girişimci Çin'in Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de bir araya geldi.
Cumartesi günü başlayan forum, Xinhua Haber Ajansı ve Yunnan eyaleti tarafından ortaklaşa düzenleniyor. Beş gün sürecek forum kapsamında katılımcılar, "küresel güneyi güçlendirmek, küresel değişimlere yön vermek" temasını pratik projelere dönüştürmek için bilgilerini ve tecrübelerini paylaşacak.
