2025 Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı Başvuruları Başladı
ÖSYM, 12 Ekim'de yapılacak 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ve Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için başvuruların başladığını duyurdu. Adaylar 3 Eylül'e kadar başvurularını yapabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ), 12 Ekim'de yapılacak, 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 2. Dönem) ile 2025 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) başvuruları başladı.
Ösym'nin sitesinden yapılan duyuruya göre, bugün başlayan başvurular, 3 Eylül'e kadar sürecek.
Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, "https://ais.osym.gov.tr" adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2025-DUS 2. Dönem Sınavı Kılavuzu ile 2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem Başvuru Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek.