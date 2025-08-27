2025 Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı Başvuruları Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ), 12 Ekim'de yapılacak, 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 2. Dönem) ile 2025 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) başvuruları başladı.

Ösym'nin sitesinden yapılan duyuruya göre, bugün başlayan başvurular, 3 Eylül'e kadar sürecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, "https://ais.osym.gov.tr" adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2025-DUS 2. Dönem Sınavı Kılavuzu ile 2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem Başvuru Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek.