Haberler

"2025 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri" sahiplerini buldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Attila İlhan Bilim Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 2025 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri, 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda verildi. Bu yıl ilk defa senaryo kategorisi ödülü de dağıtıldı. Rober Koptaş, 'Unufak' romanıyla İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü'nü kazandı. Şiir ödülü Baki Ayhan'a, roman ödülü ise Sibel Türker ve Raşel Meseri'ye verildi.

Attila İlhan Bilim Sanat Vakfı tarafından düzenlenen ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından desteklenen "2025 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri", "42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı" kapsamında verildi.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nin Marmara Salonu'nda gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Attila İlhan Edebiyat Ödülleri Şiir Seçici Kurul Başkanı Metin Celal, "Bu yıl biraz bol ödüllü bir yıl oldu. Bu da bizi sevindirdi. Artık gelenekselleşmiş, yerleşmiş, kökleşmiş bir ödül olarak devam ediyoruz." dedi.

Attila İlhan Edebiyat Ödülleri Senaryo Seçici Kurul Başkanı Biket İlhan, bu sene ilk defa senaryo kategorisinde ödül verdiklerini açıkladı.

İlhan, 40-50 civarında senaryonun etkinliğe gönderildiğini belirterek, "Çünkü Attila İlhan, sadece romancı, şair değil aynı zamanda bir sinemacıydı. Onun bu şekilde de değerlendirilmesiyle önemli bir iş yaptığımız kanaatindeyim." diye konuştu.

"İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü" Rober Koptaş'ın "Unufak" romanına verildi

Bu yıl "İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü", Rober Koptaş'ın "Unufak" romanına verildi.

Koptaş, ödülü aldıktan sonra "Attila İlhan romanlarında bireylerin yalnızlığını, toplumla çatışmasını ve tarihle kurduğu sorumlu ilişkileri anlatırken edebiyatın sadece bir anlatı değil, aynı zamanda bir hesaplaşma alanı olabileceğini de gösterdi. Bana verilen bu ödülü de edebiyatın düşünceyle, itirazla ve özgün bir sesle, en azından özgün ses arayışıyla kurduğu güçlü bağı hatırlatması olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Roman ödülünü Sibel Türker ve Raşel Meseri aldı

Roman ödülü ise bu sene "Cennette Gibiyim" romanı ile Sibel Türker'e ve "Elsa Niego'nun Cenaze Alayı" romanı ile Raşel Meseri'ne takdim edildi.

Ödülünü Ali Ural'dan alan Meseri, "İlk gençlik yıllarımda edebiyata meftunluğum başlamışken, Attila İlhan'ın beni çok derinden etkilediğini, onun eserlerini çokça okuduğumu ve ele aldığı konularda, kurgusu ve cesaretiyle bana çok ilham verdiğini söylemeliyim. Edebiyatın kanımca unutulmaya değil, hatırlanmaya, hatırlatmaya ihtiyacı var." görüşlerini paylaştı.

Şiir ödülünü Baki Ayhan'ın "Hasta Sevgili Kış" kitabı aldı

Şiir ödülüne "Hasta Sevgili Kış" kitabıyla değer görülen Baki Ayhan, Attila İlhan ile hatıralarını aktararak, şunları kaydetti:

"Ben adımı Attila İlhan'la yan yana çok kez yazdırdım, onunla ilgili çok sayıda makale yazdım, bildiri sundum. Fakat bu ödül sayesinde şair olarak da adımın Attila İlhan'la birlikte yan yana yazılıyor olması benim için ayrı bir anlam ifade ediyor. O hem benim kuşağımın hem benden önceki kuşakların kült şairlerinden biridir. Şairin şiirlerindeki sinematografik ögeler üzerine çalışmalar yapmış biri olarak, bu ödülü almak benim için ayrı bir onur."

Attila İlhan Edebiyat Ödülleri kapsamında senaryo kategorisinde ise "2025 Attila İlhan Senaryo Ödülü", "Döngü" isimli senaryosuyla Neslihan Kültür'e, "Jüri Özel Ödülü", Cumhuriyetin temellerinin atıldığı zorlu yılları anlatan "Demir Kadınlar" senaryosuyla Nedim Argan'a takdim edildi.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 4 ünlü serbest

Sabah gözaltına alınan 4 ünlü isimle ilgili karar verildi
AK Parti'nin 'Terörsüz Türkiye' raporu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

Kritik rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde! 15 başlıktan oluşuyor
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ismi değişiyor

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ismi değişiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel Brüksel'de konuştu, AK Parti'den tepkiler peş peşe geldi

Özgür Özel Brüksel'de konuştu, AK Parti'den tepkiler peş peşe geldi
Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı

Sabırları taşırdı! Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı
Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı

Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar! Cezası düşürüldü
Kayaların ortasında! Yüzlerce yıllık yapıya kimse ulaşamıyor

Kayaların ortasında! Yüzlerce yıllık yapıya kimse ulaşamıyor
Özgür Özel Brüksel'de konuştu, AK Parti'den tepkiler peş peşe geldi

Özgür Özel Brüksel'de konuştu, AK Parti'den tepkiler peş peşe geldi
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor

Marketlerden poşet fiyatlarına fahiş zam talebi! Rakam bile verdiler
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi

Toplumda infiale yol açan zam teklifi tamamen rafa kalktı
title