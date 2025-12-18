"2025 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri" sahiplerini buldu

Attila İlhan Bilim Sanat Vakfı tarafından düzenlenen ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından desteklenen "2025 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri", "42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı" kapsamında verildi.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nin Marmara Salonu'nda gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Attila İlhan Edebiyat Ödülleri Şiir Seçici Kurul Başkanı Metin Celal, "Bu yıl biraz bol ödüllü bir yıl oldu. Bu da bizi sevindirdi. Artık gelenekselleşmiş, yerleşmiş, kökleşmiş bir ödül olarak devam ediyoruz." dedi.

Attila İlhan Edebiyat Ödülleri Senaryo Seçici Kurul Başkanı Biket İlhan, bu sene ilk defa senaryo kategorisinde ödül verdiklerini açıkladı.

İlhan, 40-50 civarında senaryonun etkinliğe gönderildiğini belirterek, "Çünkü Attila İlhan, sadece romancı, şair değil aynı zamanda bir sinemacıydı. Onun bu şekilde de değerlendirilmesiyle önemli bir iş yaptığımız kanaatindeyim." diye konuştu.

"İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü" Rober Koptaş'ın "Unufak" romanına verildi

Bu yıl "İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü", Rober Koptaş'ın "Unufak" romanına verildi.

Koptaş, ödülü aldıktan sonra "Attila İlhan romanlarında bireylerin yalnızlığını, toplumla çatışmasını ve tarihle kurduğu sorumlu ilişkileri anlatırken edebiyatın sadece bir anlatı değil, aynı zamanda bir hesaplaşma alanı olabileceğini de gösterdi. Bana verilen bu ödülü de edebiyatın düşünceyle, itirazla ve özgün bir sesle, en azından özgün ses arayışıyla kurduğu güçlü bağı hatırlatması olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Roman ödülünü Sibel Türker ve Raşel Meseri aldı

Roman ödülü ise bu sene "Cennette Gibiyim" romanı ile Sibel Türker'e ve "Elsa Niego'nun Cenaze Alayı" romanı ile Raşel Meseri'ne takdim edildi.

Ödülünü Ali Ural'dan alan Meseri, "İlk gençlik yıllarımda edebiyata meftunluğum başlamışken, Attila İlhan'ın beni çok derinden etkilediğini, onun eserlerini çokça okuduğumu ve ele aldığı konularda, kurgusu ve cesaretiyle bana çok ilham verdiğini söylemeliyim. Edebiyatın kanımca unutulmaya değil, hatırlanmaya, hatırlatmaya ihtiyacı var." görüşlerini paylaştı.

Şiir ödülünü Baki Ayhan'ın "Hasta Sevgili Kış" kitabı aldı

Şiir ödülüne "Hasta Sevgili Kış" kitabıyla değer görülen Baki Ayhan, Attila İlhan ile hatıralarını aktararak, şunları kaydetti:

"Ben adımı Attila İlhan'la yan yana çok kez yazdırdım, onunla ilgili çok sayıda makale yazdım, bildiri sundum. Fakat bu ödül sayesinde şair olarak da adımın Attila İlhan'la birlikte yan yana yazılıyor olması benim için ayrı bir anlam ifade ediyor. O hem benim kuşağımın hem benden önceki kuşakların kült şairlerinden biridir. Şairin şiirlerindeki sinematografik ögeler üzerine çalışmalar yapmış biri olarak, bu ödülü almak benim için ayrı bir onur."

Attila İlhan Edebiyat Ödülleri kapsamında senaryo kategorisinde ise "2025 Attila İlhan Senaryo Ödülü", "Döngü" isimli senaryosuyla Neslihan Kültür'e, "Jüri Özel Ödülü", Cumhuriyetin temellerinin atıldığı zorlu yılları anlatan "Demir Kadınlar" senaryosuyla Nedim Argan'a takdim edildi.