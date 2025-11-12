Haberler

2025 Afrika Teknoloji Festivali Cape Town'da Başladı

Güncelleme:
Güney Afrika'nın yasama başkenti Cape Town'da düzenlenen 2025 Afrika Teknoloji Festivali, yenilikçiler, politika yapıcılar ve yatırımcıları bir araya getirerek Afrika'nın dijital geleceğini keşfetmeyi amaçlıyor.

CAPE TOWN, 12 Kasım (Xinhua) -- Güney Afrika'nın yasama başkenti Cape Town'da düzenlenen 2025 Afrika Teknoloji Festivali sırasında AfricaCom sergisini ziyaret eden insanlar, 11 Kasım 2025.

Salı günü başlayan Afrika Teknoloji Festivali, yenilikçiler, politika yapıcılar ve yatırımcıları bir araya getirerek, teknolojinin Afrika için daha kapsayıcı bir dijital gelecek yaratma potansiyelini keşfetmeyi amaçlıyor. (Fotoğraf: Shakirah Thebus/Xinhua)


