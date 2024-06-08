2024-YKS TYT Sınavı Sonuçlandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ) sona erdi.

2024-YKS'nin ilk oturumu TYT'de ter döken adaylar, saat 12.15'ten itibaren sınavdan çıkmaya başladı.

Adayların saat 12.45'e kadar sınavdan çıkışlara izin verilirken daha sonra buna sınav bitim saati olan 13.00'e kadar izin verilmedi.

Bazı öğrenciler, belirlenen ilk çıkış saatinde sınav salonundan ayrılırken, bazı adaylar sürenin sonuna kadar soru çözmeye devam etti.

Kalan adaylar, sürenin tamamlanmasının ardından sınav salonlarının bulunduğu binadan ayrıldı.

Adaylar, sınav çıkışında kendilerini heyecanla bekleyen ailelerinin yanına giderek onlara sarıldı.

Okul kapısında evlatlarını karşılayan aileler, çocuklarıyla sınavın nasıl geçtiği hakkında konuştu.

TYT'de adaylar, kendilerine yöneltilen Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere 120 soruyu 165 dakikada yapmaya çalıştı.

YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) yarın yapılacak.