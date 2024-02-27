2024 Mobil Dünya Kongresi Barselona'da Başladı

BARSELONA, 27 Şubat (Xinhua) -- Mobil teknoloji ve ilgili endüstriler için dünyanın önde gelen ticaret fuarı olan 2024 Mobil Dünya Kongresi (MWC) Pazartesi günü İspanya'nın Barselona kentinde başladı.

Bu yılki kongre, geleceğin potansiyelini gerçekleştirmek üzere endüstrileri, kıtaları, teknolojileri ve toplulukları birleştirmenin önemini vurgulayan "Önce Gelecek" konseptine odaklanıyor.