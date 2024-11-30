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2024 Küresel Panda Ortakları Konferansı Chengdu'da Yapıldı

2024 Küresel Panda Ortakları Konferansı Chengdu'da Yapıldı
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Çin'in Chengdu şehrinde, 'İnsanla Doğa Arasında Uyumla Bir Arada Yaşam' temasıyla düzenlenen 2024 Küresel Panda Ortakları konferansına yoğun katılım sağlandı. UNESCO eski Genel Direktörü Irina Bokova, pandaların uluslararası işbirliğinde barışın sembolü olduğunu dile getirdi.

ANONS (İngilizce): DU BAİYU, Xinhua muhabiri

ANONS (İngilizce): DU BAİYU, Xinhua muhabiri:

"Haydi, Panda Ortakları olalım"

Bu hafta Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da "İnsanla Doğa Arasında Uyumla Bir Arada Yaşam" temasıyla düzenlenen 2024 Küresel Panda Ortakları konferansına yoğun katılım oldu.

Xinhua muhabiri Du Baiyu, uluslararası katılımcılarla söyleşilerde bulundu. UNESCO eksi Genel Direktörü Irina Bokova, pandaları "uluslararası işbirliğinde barışın büyük bir elçisi" olarak gördüğünü söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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