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2024 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri Sahiplerini Buldu

2024 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri Sahiplerini Buldu
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Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen 2024 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'nin sahipleri açıklandı. Roman ödülü Ali İpek'in 'Kimsenin Ölmediği Bir Cinayet Öyküsü' adlı eserine, şiir ödülü ise Onur Sakarya'nın 'Tekliler' kitabına verildi. Ödül töreni, 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı kapsamında yapıldı.

Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfının, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarının desteğiyle bu yıl 9. kez düzenlediği 2024 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu.

Ödül töreni, TÜYAP Fuarcılık Grubu tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı kapsamında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Vakfın Yönetim Kurulu Üyesi Lal İlhan, programın açılışında, vakfın kuruluşuna ve ödüllere ilişkin bilgi verdi.

Bu yıl roman ödülü yazar Ali İpek'in oldu

"Attila İlhan Edebiyat Ödülleri" Seçici Kurullar Onursal Başkanı Doğan Hızlan, bu yılki roman ödülünün "Kimsenin Ölmediği Bir Cinayet Öyküsü" isimli romanıyla yazar Ali İpek'e verileceğini belirterek, ödülün gerekçesini "Eser, son derece ilginç bir konuyu kendine has bir tarzda ve yaratıcı bir atmosferde işlemesi sebebiyle ödüle değer bulunmuştur." diye açıkladı.

İpek, plaketini aldıktan sonra editörüne ve yayınevine teşekkür ederek, "Edebiyat var oldukça, insana dair hisler de var olacaktır." dedi.

Şiir ödülü Onur Sakarya'ya verildi

Ödüllerin Seçici Kurul Başkanı Metin Celal de bu yılki şiir ödülünün, "Tekliler" isimli kitabı ile Onur Sakarya'ya verildiğini belirtti.

Sakarya, "Ortaokulda başlayan şiir serüvenimde Attila İlhan benim için çok önemli bir yer tutuyor. Babamın kütüphanesi İlhan'ın şiir kitapları vardı. 'Ben Sana Mecburum' kitabını defalarca hatmetmişimdir. İlk zamanlarda ona öykünerek yazdığım onlarca şiir oldu. Onun gibi yazmaya çalıştım. Orhan Veli ve Attila İlhan o yaşlarda benim ilham kaynağımdı. İlhan'ın şiirleri bana şiirde ritmi öğretti." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Yakup Çelik'in açıkladığı "2024 Attila İlhan İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü" ise "Güzel Seferlerin Süvarisi" romanıyla yazar Özgür Mutlu'ya takdim edildi.

Bu yıl ödüllere, şiir dalında 48, roman dalında ise 82 eserle başvuru yapıldı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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