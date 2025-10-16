Haberler

2023 Yılı Yaz Mevsimi Türkiye'nin En Sıcak İkinci Yazı Olarak Kaydedildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de 2023 yazı ortalama sıcaklık 25,5 derece ile son 55 yılın en sıcak ikinci yazı olarak kaydedildi. Bazı bölgelerde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. Silopi'de 50,5 derece ile yeni sıcaklık rekoru kırıldı.

Bu yılın yaz mevsimi son 55 yılın en sıcak ikinci yazı olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar yaz (haziran, temmuz, ağustos) mevsimi ortalama sıcaklığı 24 derece belirlenirken, bu yaz ortalama sıcaklık 1,5 derece artarak 25,5 dereceyle mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü.

Bu yılın yaz mevsiminde ortalama sıcaklık, Trakya'nın ve Ege Bölgesi'nin hemen hemen geneli, Kocaeli, Gökçeada, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Florya, Geyve, Burdur, Isparta, Beyşehir, Fethiye, Senirkent, Dinar, Eğirdir, Tefenni, Kozan, Elmalı, İslahiye, Kale-Demre, Çankırı, Eskişehir, Ereğli, Polatlı, Çiçekdağı, Kulu, Karapınar, Sivrihisar, Nallıhan, Beypazarı çevrelerinde mevsim normallerinin üzerine çıktı.

Yurdun diğer yerlerinde yaz mevsiminde ortalama sıcaklık ise yaklaşık mevsim normallerinde olarak kayıtlara geçti.

Haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan yaz mevsiminin ekstrem sıcaklıklarında, en düşük sıcaklık sıfırın altında 0,2 dereceyle Erzurum'da, en yüksek sıcaklık 50,5 dereceyle Şırnak'ın Silopi ilçesinde ölçüldü.

25 Temmuz'da Silopi'de ölçülen 50,5 derece, Türkiye'nin yeni maksimum sıcaklık rekoru oldu.

Öte yandan, yaz mevsimindeki ekstrem minimum sıcaklıklar, uzun yıllık minimum ekstremlerin üzerinde gerçekleşti.

Son 55 yılın (1971-2025) en sıcak yaz mevsimi 26,1 dereceyle 2024'te gerçekleşirken, bu yılın yaz mevsimi ise 25,5 dereceyle son 55 yılın en sıcak ikinci yaz mevsimi olarak kayıtlara geçti.

Aylara göre sıcaklıklar

2025 yılı temmuz ayı 26,9 derece ile son 55 yılın en sıcak temmuz ayı olurken, haziran ve ağustos ayları ise son 55 yılın en sıcak 4'üncü haziran ve ağustos ayları olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın haziran ayı ortalama sıcaklığı 23 dereceyle 1991-2020 normallerinin 1,2 üzerinde, temmuz ayı ortalama sıcaklığı 26,9 dereceyle normallerinin 1,9 üzerinde ve ağustos ayı ortalama sıcaklığı 26,5 dereceyle normallerinin 1,4 derece üzerinde ölçüldü.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! İşçilere domuz saldırdı

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Bir anda işçilere saldırdı
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi

İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor

Ünlü oyuncu Çakıcı'ya gelin oluyor
İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri

İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri!
Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın

Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın
Barışma bahanesiyle gelip sevgilisini boğazından bıçakladı

Bu neyin nefreti! Ayrıldığı sevgilisini boğazından bıçakladı
Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek

Mourinho'dan Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.