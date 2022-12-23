2022 yılının en çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları! Zirvede Ekrem İmamoğlu var

Habermetre, 2022 yılında en çok haber konusu olan büyükşehir belediye başkanlarını açıkladı. Listenin zirvesinde 400 bine yakın habere konu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yer alıyor. Onu sırasıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç takip ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın listenin 6. sırasında yer alması ise dikkat çekti.

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, 2022 yılında en çok haber konusu olan büyükşehir belediye başkanlarını analiz etti. En çok haber olan 10 belediye başkanları listesinde dikkat çeken ayrıntılar yer aldı.

ZİRVEDE İMAMOĞLU VAR

Habermetre'nin açıkladığı raporda; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 394 bin 713 haberle listenin zirvesine yerleşti. Listenin ikinci sırasında 325 bin 642 habere konu olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yer aldı. İki isim hakkında yapılan haber sayısının yakın olmasına rağmen İmamoğlu'nun haberlerinin okunma sayısının 937 milyon 738 bin olduğu, Soyer'in haberlerinin okunması sayısının ise 12 milyon 160 bin olduğu görüldü.

ÜÇÜNCÜ SIRAYA MEMDUH BÜYÜKKILIÇ YERLEŞTİ

Listenin en dikkat çeken noktalarından biri Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın 241 bin 986 haberle üçüncü sırada yer alması oldu. Büyükkılıç'ın konu olduğu haberlerin, ikinci sıradaki Soyer'in okunma sayısını 29 milyon 10 bin ile geçtiği görüldü. Büyükkılıç'ı 215 bin 295 haberle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör takip etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise listede kendine 170 bin 767 haberle beşinci sırada yer buldu.

MANSUR YAVAŞ VE FATMA ŞAHİN DE LİSTEDE

Habermetre'nin verilerine göre en çok habere konu olan büyükşehir başkanları listesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 165 bin 743 haberle altıncı; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın 164 bin 810 haberle yedinci, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 125 bin 462 haberle sekizinci, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 116 bin 226 haberle dokuzuncu sırada yer aldı. 10 kişilik listenin sonunda ise 97 bin 839 haberle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün bulunuyor.