2022'de yılın kelimesi: Enflasyon

DW Türkçe'nin sosyal medyada düzenlediği anket sonucunda yılın kelimesi "enflasyon" seçildi. Oylamada ikinciliği "zam" aldı.DW Türkçe her sene olduğu gibi bu yıl da sosyal medyadaki takipçilerinden yılın kelimesini belirlemesini istedi. Yapılan anket sonucunda, 2022'ye damga vuran kelime "enflasyon" seçildi.

DW Türkçe'nin Twitter'da düzenlediği ankete 11 binden fazla kişi katıldı. Takipçilerden gelen öneriler doğrultusunda belirlenen dört adayın yarıştığı ankete katılanların yüzde 59,3'ü "enflasyon" lehinde oy kullandı. "Zam" kelimesi yüzde 31,6 oyla ikinci oldu.

Ankette üçüncülüğü, Ukrayna'daki savaş nedeniyle aday kelimeler arasında bulunan "savaş" aldı. Ankete katılanların yüzde 6,6'sı bu kelimeye oy verdi.

Hem koronavirüs tedbirlerinin günlük hayatta büyük oranda unutulduğu bir sene olması hem de Türkiye'nin dış politikada Mısır, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ermenistan ve Suriye gibi ülkelerle normalleşme girişimi ya da sinyalleri nedeniyle ankette kendine yer bulan "normalleşme" kelimesiyse yüzde 2,6 ile dördüncü sırada kaldı.

Önceki yıllarda seçilen kelimeler

DW Türkçe'nin geçen seneki "yılın kelimesi" anketinde en fazla oyu "dolar" almıştı. Bu yılın birincisi "enflasyon" ise 2021'de ikinci seçilmişti. Ankette "aşı" üçüncü, "faiz" dördüncü olmuştu.

2020'de "korona",2019'daysa "mazbata"yılın kelimesi seçilmişti. DW Türkçe'nin yılın kelimesi anketini düzenlediği ilk yıl olan 2018'de de yine "dolar" en fazla oyu almıştı.

DW/CÖ,HT