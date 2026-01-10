Karabük'te 200 yıllık 2 katlı ahşap ev, yangında küle döndü
Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında, 200 yıllık iki katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, akşam saatlerinde Eflani'ye bağlı Hacışaban köyü Merkez Mahallesi'nde Ali Bozkurt'a ait 2 katlı ahşap evde çıktı. 200 yıllık ahşap evden yükselen alevleri fark edenlerin ihbarıyla adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangında alevler, 2 katlı ahşap evi tamamen sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, tarihi ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
