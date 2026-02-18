Haberler

Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'da 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.E.Ş., İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 20 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan F.E.Ş'yi kent merkezinde yakaladı.

Hükümlü adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

