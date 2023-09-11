Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci bugün ders başı yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl sınıf tekrarı uygulamasını geri getirirken öğrenciler ilk ara tatilini 10 Kasım'da yapacak. İlk dönem karneleri ise okullarda 19 Ocak'ta verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılı bugün başlıyor.

BAKAN TEKİN'DEN PAYLAŞIM: EN ÇOK DA BEN HEYECANLIYIM

2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Hepimiz heyecanlıyız, ama sanırım en çok da ben heyecanlıyım. Allah yüz aklığıyla ve duaların hakkını vererek bir eğitim-öğretim yılı geçirmemizi nasip etsin. Yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

UYUM HAFTASI GERİDE KALDI

Okul öncesi, ilkokul 1 ve 9'uncu sınıfa adım atan öğrenciler için 4-8 Eylül uyum haftasıydı. bugün de diğer kademeler için ilk ders zili çalacak. Ücretsiz ders kitapları, yardımcı kaynaklar okullara ulaştırıldı. Öğrenci güvenliğine ilişkin gerekli tedbirler alındı.

SINIF TEKRARI GERİ GELDİ

Öte yandan Bakanlık yeni dönemde bir dizi değişikliğe giderken; liselerde devamsızlık koşullarının yeniden düzenlenmesi, sınıf tekrarının yeniden uygulanması, açık öğretime geçişlerin zorlaştırılması ve ülke genelinde ortak yazılı sınavların yapılması gibi adımlar en çok dikkat çekenler arasında yer alıyor.

İLK ARA TATİL 10 KASIM'DA

Yeni eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili 10 Kasım'dan itibaren bir hafta sürecek. Öğrencilere, ilk dönem karneleri 19 Ocak Cuma günü verilecek. İki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 5 Şubat Pazartesi okullar yeniden açılacak. İkinci dönem yaklaşık 4 ay sürecek. 5 Nisan'da bir haftalık ara tatil olacak. Okullar 14 Haziran'da kapanacak ve milyonlarca öğrenci yaz tatiline çıkacak.