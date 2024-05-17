20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru tarihleri belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı, ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen için başvuru duyurusunu yayımladı. Buna göre başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için beklenen başvuru duyurusunu yayımladı. Bakanlık açıklamasında başvuruların 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacağı belirtildi.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Öğretmen adayları başvuru sürecinde atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri ili seçecek.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylarla bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak.
Tercih başvurusuyla atama ve göreve başlama açıklamaları, sözlü sınavların sona ermesi ve sonuçlarının ilanının ardından yapılacak.