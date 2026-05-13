Diyarbakır'da "2. SineAkademi Uluslararası Sinema ve Medya Çalışmaları Kongresi" başladı.

Dicle Üniversitesinin (DÜ) ev sahipliğinde, İstanbul Gelişim Üniversitesinin ortaklığı, Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Sinema Araştırmacıları Kültür ve Sanat Derneğinin paydaşlığıyla DÜ 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongre, 15 Mayıs'a kadar sürecek.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, kongrenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, kongreye katılanları Diyarbakır'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Sinema ve medya çalışmalarının toplumu ve çağın dönüşümünü anlamada önemli bir alan olduğunu anlatan Eronat, dijitalleşme ve yapay zeka süreçlerinin sunduğu fırsatların etik ve insan odaklılık açısından da dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Eronat, şunları kaydetti:

"Bu yıl kongremizin temasını dijital çağda teknoloji bağımlılığı ve yapay zeka, sinema, medya ve iletişimde dönüşüm olarak belirledik. Yapay zeka teknolojilerinin içerik üretiminden iletişim pratiklerine kadar birçok alanı dönüştürdüğü bir süreçten geçiyoruz. Bu dönüşüm beraberinde önemli imkanlar sunduğu kadar etik, insan odaklılık, yaratıcılık ve kültürel değerler üzerine yeniden düşünmeyi de gerekli kılmaktadır. Üniversitelerin ve akademik platformların en temel sorumluluklarından biri de tam olarak bu dönüşümü eleştirel bir bakışla değerlendirebilmektir. İnanıyorum ki bu kongre farklı üniversitelerden gelen değerli akademisyenleri, araştırmacıları ve sektör temsilcilerini ortak bir düşünce zemininde buluşturarak alana önemli katkılar sunacaktır."

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin de sinema ve medya alanında yaşanan dijital dönüşümün akademik dünyayı doğrudan etkilediğini belirtti.

Üniversiteler arası bilimsel işbirliklerinin bu süreçte daha da önem kazandığını ifade eden Şahin, ortak yürütülen akademik çalışmaların hem bilgi üretimine hem de alanın gelişimine katkı sunduğunu vurguladı.

Şahin, şunları aktardı:

"Sinema ve medya denilince toplumun tüm kesiminin, hayatının önemli bir kısmı bu olgunun içinde geçiyor. Hepimizin 24 saatini bir yokladığımız zaman önemli bir kısmı hayatımızın bununla meşguldür, dolayısıyla bu konu çok önemli. Sinema ve medyanın içine yapay zekayı koyduk dolayısıyla bunu çok iyi tartışmak lazım. Yapay zeka artık herkesin hayatına girdi. Bilimin tekniği, sosyali, sanatı olmaz. Bunlar bir bütündür. Aynı amaca hizmet eder. Amacımız da insanın mutluluğudur."

DÜ İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zuhal Akmeşe ise kongrenin sinema ve medya çalışmalarında uluslararası etkileşimi artırmayı, yeni araştırma alanlarını teşvik etmeyi ve bilimsel üretimi desteklemeyi amaçladığını bildirdi.

Akmeşe, "Üç gün boyunca söyleşiler, atölyeler ve çeşitli konularda yapacağımız tartışmalarla kültür, sanat ve akademiyi daha ileriye taşımak, daha iyi fikirler üretmek için çabalayacağız. Bizim kongremizin her yıl özel bir teması oluyor. Bu sene dijital dönüşüm, toplumsal dönüşümün, dijitalleşmenin, birey ve toplum üzerindeki etkileri üzerinden ilerlemeyi diye düşünüyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kongreye katkı sunan kurumların temsilcilerine plaket takdim edildi.

Kongrenin açılışına Diyarbakır Kültür ve Turizm İl Müdürü İrfan Tekin, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Çolak, akademisyenler, davetliler ve öğrenciler katıldı.