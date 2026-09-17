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2'si yoldan geçen 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 1 tutuklama

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2'si yoldan geçen 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 1 tutuklama
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BATMAN’da aralarında anlaşmazlık bulunan 2 kişi arasında çıkan, taraflardan S.K. ile yoldan geçen S.G. ve A.Ö.'nin yaralandığı olayda tabancayla ateş eden V.A. tutuklandı.

BATMAN'da aralarında anlaşmazlık bulunan 2 kişi arasında çıkan, taraflardan S.K. ile yoldan geçen S.G. ve A.Ö.'nin yaralandığı olayda tabancayla ateş eden V.A. tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde GAP Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle anlaşmazlık bulunan V.A. ile S.K. tartışmaya başladı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü, V.A. tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar, S.K. ile bu sırada yoldan geçen S.G. ve A.Ö.'ye isabet etti. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından V.A., yakındaki polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemede 7 boş kovan ile V.A.'nın yere attığı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan V.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaralılardan S.K.'nin hastanedeki tedavisinin ardından hakkında gerekli adli işlemlerin yürütüleceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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