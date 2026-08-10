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Tarsus'ta borç kavgasında 2 kuzen öldü, 6 şüpheli adliyede

Tarsus'ta borç kavgasında 2 kuzen öldü, 6 şüpheli adliyede
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Mersin'in Tarsus ilçesinde borç-alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Halil Tarhan ve kuzeni Ümit İğde hayatını kaybetti. Olaya karıştığı belirlenen 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kuzenler Halil Tarhan (34) ve Ümit İğde'nin (33) hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece saatlerinde Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Borç-alacak meselesi yüzünden husumetli olan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada vurulan Halil Tarhan ve kuzeni Ümit İğde, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kuzenler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Tarhan ve İğde, kurtarılamadı.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan D.C., L.N., M.N., C.N., C.N. ve M.D.'yi gözaltına aldı. Ölen 2 kuzenin cansız bedenleri otopsinin ardından toprağa verildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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