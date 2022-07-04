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2 kuzenden 2 gündür haber alınamıyor

Demirören Haber Ajansı - Efendi Erkayıran - Güncel
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2 kuzenden 2 gündür haber alınamıyor

OSMANİYE'de Ahmet Buğra Akboğa (16), sebze halinde çalışan babasının yanına gitmek için birlikte yola çıktığı kuzeni Rıdvan Bodur (14) ile ortadan kayboldu.

OSMANİYE'de Ahmet Buğra Akboğa (16), sebze halinde çalışan babasının yanına gitmek için birlikte yola çıktığı kuzeni Rıdvan Bodur (14) ile ortadan kayboldu. 2 gündür haber alınamayan kuzenler her yerde aranıyor.

Kadirli ilçesi Şehit Orhan Gök Mahallesi Murtlu Tepe Caddesi'nde oturan Ahmet Buğra Akboğa, halasının oğlu Rıdvan Bodur ile sebze halinde esnaf olan babasının yanına gideceklerini söyleyip evden ayrıldı. Akşam kuzenler eve gelmeyince aileleri ihbarda bulundu.

İki gündür aranan oğlu ve yeğeni için yardım isteyen Bedriye Bodur, "Dün geceden bu yana aramamıza rağmen bulamadık. Emniyete kayıp başvurusunda bulunduk. Gören ya da bulanların 112'ye bildirmelerini istiyorum" dedi.

Ahmet Buğra Akboğa'nın babası Rüstem Akboğa ise, "Yanıma gelmek için dün evden çıkan çocuklar gelmedi. Ablam Bedriye Bodur da benim yanımda oldukları düşüncesine kapılıp hiç aramamış. Ancak çocuklar hiç gelmedi. Akşam eve gittiğimde evde yoklardı. Aramaya başladık ama bir türlü bulamadık. Emniyet ve jandarma ekiplerine bilgi verdik. Arama çalışmaları başlatıldı" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran - Güncel

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