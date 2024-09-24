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2. Kılıçarslan Kasrı'nda Restorasyon Çalışmaları Tamamlandı

2. Kılıçarslan Kasrı'nda Restorasyon Çalışmaları Tamamlandı
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Aksaray'da tarihi öneme sahip 2. Kılıçarslan kasrında restorasyon çalışmaları tamamlandı. Belediye Başkanı Evren Dinçer, kasrın Türk tarihi açısından büyük önem taşıdığını ve korunmasının gelecekteki nesiller için önemli olduğunu vurguladı.

Anadolu Selçuklu hükümdarı 2. Kılıçarslan'ın tarihi kasrında restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, gazetecilere, kasrın Türk tarihi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Bu toprakları kendilerine yurt eden ecdada sahip çıkıp, eserlerini koruma altına aldıklarını belirten Dinçer, şunları kaydetti:

"2. Kılıçarslan, şehir tarihimizde önemli bir figür. Şehrimizin bir simgesi. Aksaray'ı askeri üs olarak kullandı ve aynı zamanda şehrimizin birçok noktasında mührü var. Bu kasrın korunması hem tarihimiz hem de gelecek nesiller için büyük önem taşıyor. Aksaray Belediyesinin girişimleriyle ve Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün onayı ile 2. Kılıçarslan türbesinin bulunduğu kasırda başlayan restore çalışmaları tamamlandı. Restore çalışmaları sürdüğü sırada kasrın çevresinde yakın zamanda yeni mezarlar keşfedildi. Restorasyon çalışmaları tamamlandı ve projenin devamı niteliğinde olan kafeterya bölümü de yakında hizmete açılacak. Şehrimizde daha öncesinde birçok tarihi yapıyı restore ederek koruma altına aldık."

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

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