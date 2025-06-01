2. İstanbul BİLSEM Çocuk Kongresi'nde bildiriler sunuldu

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen 2. İstanbul Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Çocuk Kongresi Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kongreye kent genelindeki 39 BİLSEM'den yönetici, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmelerini, araştırma yöntemlerini deneyimlemelerini ve fikirlerini ifade etme cesareti kazanmalarını amaçlayan kongre yoğun ilgi gördü.

BİLSEM öğrencilerinin piyano dinletisinin yer aldığı kongrede, müzikal açılışın ardından öğrencilerin bilimsel ve sanatsal projeleri salonda kurulan çeşitli platformlarda izlendi.

Kongre kapsamında toplam 129 sözlü bildiri ve 68 poster bildirisi sunulurken 750 öğrencinin hazırladığı çalışmalar "Temel Bilimler, İnsan ve Toplum Bilimleri, Mühendislik ve STEAM, Sanat, Müzik, Milli Teknoloji Hamlesi, Yapay Zeka, Sürdürülebilirlik, Yeni Medya, Milli Manevi Değerler, Havacılık ve Uzay" gibi geniş bir tematik çerçevede hazırlandı.

Sunumlar, 41 okul yöneticisi ve 52 hakem öğretmenin değerlendirmeleriyle gün boyunca farklı oturumlarda dinleyicilerle buluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, BİLSEM'in bireysel farklılıkları gözeten ve çocukların yeteneklerini açığa çıkaran kurumlardan çok daha fazlası olduğunu belirtti.

Yentür, bugünün çocuklarının yarının bilim insanları, sanatçıları, mühendisleri olacağına işaret ederek, "Onların içlerindeki cevheri fark edip geliştirmek hepimizin ortak sorumluluğu. 2. Çocuk Kongresi, öğrencilerimizin hem akademik hem de sanatsal yönlerini ortaya koyduğu çok yönlü bir platform oldu." ifadelerini kullandı.

Öğrenci projelerinin sadece birer sunumdan ibaret olmadığını, ülkenin geleceğine tutulan birer ışık olduğunu aktaran Yentür, kongrenin temasının "21. yüzyılda BİLSEM'li olmak" olduğunu kaydetti.

Kongre sonunda sözlü ve poster sunumlarıyla öne çıkan 15 öğrenci ile danışman öğretmenlerine başarı belgeleri Yentür tarafından verildi.

Kongreye ilçe milli eğitim müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.