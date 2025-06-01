2. İstanbul BİLSEM Çocuk Kongresi'nde bildiriler sunuldu

2. İstanbul BİLSEM Çocuk Kongresi'nde bildiriler sunuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen 2. İstanbul Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Çocuk Kongresi Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen 2. İstanbul Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Çocuk Kongresi Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kongreye kent genelindeki 39 BİLSEM'den yönetici, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmelerini, araştırma yöntemlerini deneyimlemelerini ve fikirlerini ifade etme cesareti kazanmalarını amaçlayan kongre yoğun ilgi gördü.

BİLSEM öğrencilerinin piyano dinletisinin yer aldığı kongrede, müzikal açılışın ardından öğrencilerin bilimsel ve sanatsal projeleri salonda kurulan çeşitli platformlarda izlendi.

Kongre kapsamında toplam 129 sözlü bildiri ve 68 poster bildirisi sunulurken 750 öğrencinin hazırladığı çalışmalar "Temel Bilimler, İnsan ve Toplum Bilimleri, Mühendislik ve STEAM, Sanat, Müzik, Milli Teknoloji Hamlesi, Yapay Zeka, Sürdürülebilirlik, Yeni Medya, Milli Manevi Değerler, Havacılık ve Uzay" gibi geniş bir tematik çerçevede hazırlandı.

Sunumlar, 41 okul yöneticisi ve 52 hakem öğretmenin değerlendirmeleriyle gün boyunca farklı oturumlarda dinleyicilerle buluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, BİLSEM'in bireysel farklılıkları gözeten ve çocukların yeteneklerini açığa çıkaran kurumlardan çok daha fazlası olduğunu belirtti.

Yentür, bugünün çocuklarının yarının bilim insanları, sanatçıları, mühendisleri olacağına işaret ederek, "Onların içlerindeki cevheri fark edip geliştirmek hepimizin ortak sorumluluğu. 2. Çocuk Kongresi, öğrencilerimizin hem akademik hem de sanatsal yönlerini ortaya koyduğu çok yönlü bir platform oldu." ifadelerini kullandı.

Öğrenci projelerinin sadece birer sunumdan ibaret olmadığını, ülkenin geleceğine tutulan birer ışık olduğunu aktaran Yentür, kongrenin temasının "21. yüzyılda BİLSEM'li olmak" olduğunu kaydetti.

Kongre sonunda sözlü ve poster sunumlarıyla öne çıkan 15 öğrenci ile danışman öğretmenlerine başarı belgeleri Yentür tarafından verildi.

Kongreye ilçe milli eğitim müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi

Survivor'da yasak aşk skandalı ayrılık getirdi!
Süper hızlı tren geliyor! Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek

Süper hızlı tren geliyor! Ankara'dan İstanbul'a rekor sürede gidilecek
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ozan Güven'den radikal karar! 50 yaşına bastı, hayatında yeni bir sayfa açtı

Ozan Güven'den radikal karar! Hayatından çıkarıyor
Hindistan, savaş uçaklarının Pakistan tarafından düşürüldüğünü ilk kez doğruladı

Pakistan'dan büyük darbe! Hindistan kaybını ilk kez doğruladı
Milyonlarca sürücünün ehliyeti tehlikede

Milyonlarca sürücüye kötü haber! Ehliyetleri iptal edilecek
5 gollü tarihi zafer! Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi şampiyonu

5 gollü tarihi zafer! Şampiyonlar Ligi şampiyonu belli oldu
İngiliz finans devi Standard Chartered altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminde bulundu

Ünlü bankadan altın için çok konuşulacak tahmin
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.