Hakkari ve Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, 3 Tutuklama

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari ve Samsun'da düzenlenen uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarda 4 şüphelinin yakalandığını, 3'ünün tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Hakkari ve Bafra Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlarda 265 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğeri hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı