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Hakkari ve Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, 3 Tutuklama

Hakkari ve Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, 3 Tutuklama
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İçişleri Bakanlığı, Hakkari ve Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ticareti operasyonlarında 265 kilogram skunk ele geçirildiğini, 4 şüpheliden 3'ünün tutuklandığını, birinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari ve Samsun'da düzenlenen uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarda 4 şüphelinin yakalandığını, 3'ünün tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Hakkari ve Bafra Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlarda 265 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğeri hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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