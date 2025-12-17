2. Bakü Türkoloji Kurultayı 26 Şubat'ta düzenlenecek

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi ve Hazar Üniversitesi ortaklığında, 26 Şubat'ta 2. Bakü Türkoloji Kurultayı gerçekleştirilecek.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk dünyasının ortak bilim ve kültür mirasına sahip çıkmak ve bunu çağdaş akademik yaklaşımlarla buluşturmak amacıyla YEE, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi ve Hazar Üniversitesi işbirliğiyle kurultay düzenlenecek.

Bakü'de 26 Şubat'ta yapılacak 2. Bakü Türkoloji Kurultayı, 100 yıl önce Bakü'deki İsmailiyye Sarayı'nda gerçekleştirilen ve Türk dili, kültürü ve bilimi için "dönüm noktası olan" ilk Kurultay'ın izinde, aynı tarihi mekanda ve aynı saatte başlatılacak.

Kurultay, sadece bilimsel toplantı değil, aynı zamanda tarihe saygı duruşu niteliği taşıyan sembolik buluşma olacak.

1. Bakü Türkoloji Kurultayı, farklı coğrafyalardaki Türk topluluklarının temsilcilerini ilk kez bir araya getirerek ortak dil, kavram ve yöntem birliği oluşturma yolunda atılan en kritik adım olmuştu.

2. Bakü Türkoloji Kurultayı'nın temel amacı, 1926 Kurultayı'nın bilimsel ve kültürel mirasını ele almak ve bu yüz yıllık gelişim çizgisini tarih, kültür ve edebiyat bağlamında inceleyerek günümüze yansımalarını ortaya koymak olarak belirlendi.

Türkoloji alanının önde gelen isimlerini bir araya getiren etkinlikte, Türkiye'den ve uluslararası alandan toplam 60 Türkolog, disiplinler arası yaklaşımla Türk dili, edebiyatı, tarihi, kültürü ve folkloru gibi temel alanlarda sunumlar gerçekleştirecek.

Arşivlerden çağdaş bilime

8 ay önce başlanan Kurultay hazırlıkları kapsamında, 1926 Kurultayı'na ait arşiv belgeleri, bildiriler, katılımcı listeleri ve dönemin basın yayın kaynakları titizlikle incelenerek kurultayın tarihi önemi bilimsel bir zemine oturtulacak.

Bu sayede hem Türkoloji tarihi hem de Sovyet dönemi bilim politikaları kapsamlı şekilde değerlendirilerek sağlam tarihi arka plan oluşturulması hedefleniyor.

Kurultayda sunulacak tüm bildiriler, bilim dünyasına kalıcı kaynak sunmak amacıyla kitap olarak yayımlanacak.

YEE açıklamasında, bu etkinliğin Türk dünyasının akademik geleceğine güçlü ışık tutacağına ve Türkoloji çalışmalarında yeni ufuklar açacağına inanıldığı bildirildi.