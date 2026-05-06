2 aylık hamileydi! İntihar ettiği söylenen Emel'in ölümüyle ilgili kafa karıştıran mesaj

Gaziantep’te 2 aylık hamileyken pencereden düşerek hayatını kaybeden Emel Akbaş Bayhan’ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verilmesi, ailesinin tepkisine neden oldu. Aile, Bayhan’ın intihar etmediğini, eşi tarafından itildiğini öne sürdü.

Olay, 26 Haziran 2025’te Gaziantep’te meydana geldi. 38 yaşındaki Emel Akbaş Bayhan, yaşadığı apartmanın 3. katındaki evlerinden düşerek yaşamını yitirdi. Olayın ardından eşi Şirin Bayhan, Emel’in intihar ettiğini öne sürerken cenazeye katılmadı. Bayhan, daha sonra Diyarbakır’da gözaltına alındı ancak ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

AİLE: İNTİHAR DEĞİL, İTİLDİ

Acılı aile, Emel’in düşme anında pencerede bir kişinin belirdiğini ve olaydan sonra telefonundan atılan mesajların şüpheli olduğunu belirterek, verilen takipsizlik kararının hem hukuken hem de vicdanen kabul edilemez olduğunu ifade etti. Anne Muazzez Akbaş, “Sayın Adalet Bakanımızın Gülistan Doku’daki kararlı duruşu bize umut oldu. Ben de bir anne olarak sesleniyorum. Kızımın dosyası da aynı kararlılıkla ele alınsın” dedi.

POLİS RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Polis inceleme raporunda yer alan bulgular da tartışma yarattı. Rapora göre Emel Akbaş Bayhan saat 06.47’de pencereden düştü. Ancak saat 07.14’te, yani olaydan yaklaşık yarım saat sonra, Emel’in telefonundan eşi Şirin Bayhan’a WhatsApp mesajları gönderildiği tespit edildi. Telefon incelemelerinde, olaydan önceki 16 gün boyunca taraflar arasında herhangi bir yazışma bulunmazken, düşme anından sonra Emel’i “intihar edecekmiş” gibi gösteren mesajların yer alması dikkat çekti. Ayrıca olay anına ait görüntülerde, Emel’in düşmesinden saniyeler sonra pencerede bir kişinin belirdiği de raporda yer aldı.

TAKİPSİZLİK KARARINA İTİRAZ EDİLECEK

Sabah'ta yer alan habere göre; aile ve avukatları, soruşturma sürecinde birçok kritik delilin yeterince incelenmediğini savundu. Ailenin avukatı Tayfun Gül, takipsizlik kararına itiraz edeceklerini açıkladı.

Avukat Gül, “Görüntülerle sabit olan düşme anı 06.47 olmasına rağmen, olaydan sonra saat 07.14’te WhatsApp yazışmaları tespit ediliyor. 06.47’de düşen biri nasıl 27 dakika sonra mesaj atabiliyor? Bu durum delillerin karartıldığı ve olayın intihar gibi gösterilmeye çalışıldığını ortaya koyuyor” dedi.

“DELİLLER GÖRÜLMEDİ Mİ?”

Gül, devlet kurumlarının hazırladığı raporların ciddi kanıt niteliği taşıdığını vurgulayarak, “Takipsizlik kararı verenler bu bulguları görmedi mi?” ifadelerini kullandı.

