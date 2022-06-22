2 aylık hamile eşi Rabia'yı öldürüp kaçtı (2)

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Isparta'da, eşi Ayhan Yılmaz tarafından tabancayla vurularak öldürülen 2 aylık hamile Rabia Yılmaz'ın cenazesi yakınları tarafından morgdan alındı. Rabia Yılmaz için ikindi vakti asri mezarlık camiinde cenaze töreni yapıldı. Cenazeye Rabia Yılmaz'ın ilk eşinden olan 8 yaşındaki oğlu, erkek kardeşi Taner Yıldız ve yakınları ile Isparta Esnaf ve Sanatkar Odaları Birlik Başkanı Ahmet Tural, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Hasan Basri Sönmez, meslek odaları başkanlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Rabia Yılmaz'ın cenazesi Akyol Mezarlığında toprağa verildi.

Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Ayhan Yılmaz'ın yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.

Nurettin ARKAN/ISPARTA,